Карантин объявлен с сегодняшнего дня в Польше

Он продлится три недели. В стране прекратят работу гостиницы, горнолыжные курорты и магазины, за исключением продовольственных, хозяйственных и аптек. Здесь также действует масочный режим. Все, кто приезжает в страну не на личном автомобиле, должны пройти 10-дневную изоляцию. Накануне в республике началась вакцинация от коронавируса.