Действующий президент США Дональд Трамп подписал пакет мер стимулирования экономики

Он также утвердил проект бюджета на следующий год. Это позволит избежать приостановки работы правительства. На поддержку экономики в условиях пандемии планируется выделить $900 млрд, передает телеканал CNN. Ранее представители обеих партий в американском Конгрессе призвали Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики или наложить на него вето. Глава Белого дома выражал недовольство размерами выплат гражданам США, которые предложены в документе.