Циклон и антициклон будут активно взаимодействовать над столичным регионом в новогоднюю ночь, говорят в Гидрометцентре

Из-за этого, по словам специалистов, к западу от Москвы погода окажется теплее, чем к востоку. Так, в Тверской и Брянской областях, как передает агентство ТАСС, ночью 1 января столбик термометра окажется возле отметки 0 — плюс 4 градуса. В Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь составит 8-16 градусов мороза.
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