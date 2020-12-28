Циклон и антициклон будут активно взаимодействовать над столичным регионом в новогоднюю ночь, говорят в Гидрометцентре

Из-за этого, по словам специалистов, к западу от Москвы погода окажется теплее, чем к востоку. Так, в Тверской и Брянской областях, как передает агентство ТАСС, ночью 1 января столбик термометра окажется возле отметки 0 — плюс 4 градуса. В Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь составит 8-16 градусов мороза.