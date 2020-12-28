Министерство культуры России впервые за четверть века меняет правила посещение кинотеатров

Как пишет газета «КоммерсантЪ», ведомство разработало поправки к закону «О кинематографии». Они напрямую запрещают видеозапись в кинозале. Кроме того, не разрешается проносить ряд вещей, включая лазерные указки, а также регламентируются правила возврата билетов. При этом кинотеатрам, как пишет газета, не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды в зал.