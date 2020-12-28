Экипажу МКС не удалось остановить утечку воздуха на российском сегменте

Об этом члены экипажа доложили на Землю, передает агентство РИА Новости. Небольшое падение давления было зафиксировано больше года назад. Лишь недавно, после того, как его скорость возросла в пять раз, в промежуточной камере российского модуля «Звезда» была обнаружена трещина. Члены экипажа попытались устранить утечку, но им этого не удалось. «Роскосмос» планирует в феврале отправить на станцию специальный ремонтный комплект.