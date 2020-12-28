Z Архив новостей новости
5 0 6 1150
04:06, 28 декабря 2020

Экипажу МКС не удалось остановить утечку воздуха на российском сегменте

Об этом члены экипажа доложили на Землю, передает агентство РИА Новости. Небольшое падение давления было зафиксировано больше года назад. Лишь недавно, после того, как его скорость возросла в пять раз, в промежуточной камере российского модуля «Звезда» была обнаружена трещина. Члены экипажа попытались устранить утечку, но им этого не удалось. «Роскосмос» планирует в феврале отправить на станцию специальный ремонтный комплект.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 декабря Поздравить…

5 394 6 6153 25.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 175 6 5238 27.12
Блоги

Олег Дерипаска: Санкции – орудие современной гибридной войны И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями…

5 228 6 29043 21.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

3038181

5 74 6 5078 27.12
#слушать 49:33 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Одинокая и неприкаянная Держава Коронавирус заставил мир искать пути обновления. Россия напротив: пытается себя заморозить в прошлом. Одинокая держава, трусливый политический класс, деморализованная власть и население, уставшее от этой власти…

5 297 6 84826 21.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Он уже давно уничтожил свое политическое будущее в рамках независимой России. Он рассматривается большинством населения как предатель…

5 129 6 25550 21.12
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Я позвонил своему убийце. Он во всем признался Я позвонил своему убийце. Он во всем признался Кудрявцев: Ситуация сложилась так, что… не в нашу пользу. Я так считаю. Если бы чуть дольше летел, то, соответственно… могло бы все пойти и по-другому…

5 651 6 212264 21.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Любовь Соболь задержали у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального Любовь Соболь задержали у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального Она отправилась туда после того, как политик опубликовал видео, на котором он звонит сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву…

5 62 6 23798 21.12
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 95 6 13017 27.12
Блоги

Клиника «Шарите» опубликовала отчет о клиническом течении болезни Навального Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок»...

5 254 6 40593 23.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если вы на той стороне, мы говорим: предатель Нет ни одного вопроса, по которому политическая позиция Алексея Навального противоречит политической позиции ЦРУ США, разведывательного управления, министерства обороны США и британской разведки…

5 113 6 18516 22.12
Блоги

«Спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ» «Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях»...

5 371 6 89897 21.12
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Ко всем гражданам России: поддержите эти семь требований! Эти семь требований должны стать общенациональными. Иначе ужас в нашей стране будет продолжаться без конца

5 42 6 7211 27.12
Блоги

Видео дня

+ Любовь Соболь: Это абсурдное политическое дело было сделано, чтобы меня и вас запугать, но не получится Любовь Соболь: Это абсурдное политическое дело было сделано, чтобы меня и вас запугать, но не получится «Это месть Навальному за то, что он выжил, за то, что он борется против коррупции в России, и в моем лице они хотят наказать всех здравомыслящих людей, которые хотят добиться правды…»

5 69 6 12703 27.12
8читать ;смотреть
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Неочевидные последствия обыска у Любови Соболь Да, я снова как зануда напоминаю о том, что у нас в законе «дыра» относительно защиты прав и интересов детей в части процессуальных действий. Нет у нас регламента проведения задержаний и обысков в присутствии детей. Зачем напоминаю? Затем, что это может коснуться каждого…

5 198 6 41478 27.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

2021 – год без прогнозов, но в Крыму уже стрёмно С завтрашнего дня начнут прибывать туристы, ждут около 500 тыс. ненормальных, кто решил прикатить, видимо экстремальный туризм захотели. Местное здравоохранение парализовано, люди в панике носятся и ищут лекарства, а тут ещё полмиллиона туристов припрётся…

5 28 6 5848 27.12

Популярное за неделю

Новости

Экипажу МКС не удалось остановить утечку воздуха на российском сегменте Об этом члены экипажа доложили на Землю

5 0 6 1200
Интервью Полный Альбац

Христо Грозев гость: Христо Грозев один из авторов совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider об отравлении Алексея Навального

Я должен был принять решение: назвать этих людей или нет. Всё указывает на этих людей… Но я должен был нажать на пуск и сказать – да, это они. В момент, когда я услышал голос Кудрявцева, с плеч упала большая часть этой ответственности…

5 156 6 125181 21.12
#слушать 48:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2539 25.12
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Владислав Иноземцев о культуре вранья и отсталой продажности Поединок между Навальным и Путиным вступил в решающую фазу. Система пропустила удар невиданной силы, и нет сомнения, что таких ударов она пропустит еще очень много. Однако это не значит, что Кремль побежден…

5 151 6 374772 23.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева «Я думаю, сейчас он сидит в кабинете начальства, пишет объяснительную и спрашивает, что с ним будет. Вряд ли его будет кто-то там устранять»...

5 71 6 185796 22.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8921176
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4745453

Сегодня в эфире