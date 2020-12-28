Число умерших от коронавируса в Москве приближается к 11 тысячам

За минувшие сутки в столице, по данным оперативного штаба, скончались 76 человек. Общее число случаев заражения в столице составляет больше 750 тысяч. Свыше 600 тысяч вылечились. По всей стране с начала пандемии заразились более 3 млн. человек, говорят в оперативном штабе.