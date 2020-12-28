Сотни британцев сбежали из-под карантина в Швейцарии

Власти этой страны ранее ввели изоляцию для прибывающих из Соединенного Королевства. Это связано с распространением нового варианта коронавируса. Однако более четырехсот постояльцев отелей, как передает немецкое агентство dpa, предпочли тайно покинуть страну и вернуться домой. Некоторые из них решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается покидать гостиничные номера.
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