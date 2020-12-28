Япония вводит фактический запрет на въезд в страну

С сегодняшнего дня она временно перестает выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов из-за обнаруженного нового варианта коронавируса. Меры будут действовать минимум месяц. Теперь в Японию въехать смогут только граждане этой страны и обладатели долгосрочных виз. Те, кто возвращаются, должны будут предъявить документы о том, что у них нет коронавируса. Также до 11 января в Японии приостанавливается действие программы поддержки внутреннего туризма, передает агентство ТАСС. Ситуация с распространением коронавируса в стране стала ухудшаться с начала ноября.