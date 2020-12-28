ФАС, как пишет газета РБК, предлагает ввести на полгода экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее

Ведомство беспокоит рост цен на эти товары, который вызван увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. Кроме того, как отмечает издание, это стало ответом после жалоб московских застройщиков на резкий рост цен на арматуру. Что ведет к удорожанию жилья.

Источник среди производителей стали назвал инициативу ФАС «странной». По его мнению, такие предложения искажают конкурентный рынок.