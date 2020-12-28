Ведомство беспокоит рост цен на эти товары, который вызван увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. Кроме того, как отмечает издание, это стало ответом после жалоб московских застройщиков на резкий рост цен на арматуру. Что ведет к удорожанию жилья.
Источник среди производителей стали назвал инициативу ФАС «странной». По его мнению, такие предложения искажают конкурентный рынок.
ФАС, как пишет газета РБК, предлагает ввести на полгода экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее
Ведомство беспокоит рост цен на эти товары, который вызван увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. Кроме того, как отмечает издание, это стало ответом после жалоб московских застройщиков на резкий рост цен на арматуру. Что ведет к удорожанию жилья.