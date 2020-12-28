Россия направила партию бронетехники в Центральноафриканскую республику

Это сделано в рамках реформы системы безопасности этого государства, сказал «Российской газете» замминистра обороны Александр Фомин. Сколько именно броневиков Москва предоставила африканским партнерам, он не уточнил. Но добавил, что неделю назад Россия направила в ЦАР дополнительно 300 военных инструкторов. Накануне в этом государстве прошли президентские и парламентские выборы. Перед этим в ЦАР обострилось противостояние между правительством и вооруженными группировками. Кроме того, согласно нескольким журналистским расследованиям, в этой республике на стороне правительства действуют наемники, которые связаны со структурами петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
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