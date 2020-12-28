Американская полиция установила личность предполагаемого организатора взрыва в Нэшвилле

Им оказался местный житель, он погиб при взрыве, говорят следователи. Мотивы пока неизвестны. Взрыв фургона произошел в центре города несколько дней назад. Пострадали три человека. Очевидцы говорят, что незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о необходимости эвакуировать людей. Местные власти считают, что в автофургоне сработала бомба.