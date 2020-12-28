Белоруссия рассчитывает заключить контракты с Россией на поставку нефти до конца года

Некоторые соглашения с российскими компаниями уже подписаны, сказал белорусский премьер Роман Головченко в эфире государственного телевидения. По его словам, российская сторона готова будет поставить Минску в следующем году до 18 млн. тонн. Год назад стороны не успели подписать в срок новые контракты на поставки. В результате Белоруссия поначалу закупала нефть у других стран, в том числе Норвегии. США и Азербайджана.
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