Белоруссия рассчитывает заключить контракты с Россией на поставку нефти до конца года

Некоторые соглашения с российскими компаниями уже подписаны, сказал белорусский премьер Роман Головченко в эфире государственного телевидения. По его словам, российская сторона готова будет поставить Минску в следующем году до 18 млн. тонн. Год назад стороны не успели подписать в срок новые контракты на поставки. В результате Белоруссия поначалу закупала нефть у других стран, в том числе Норвегии. США и Азербайджана.