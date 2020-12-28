Международная федерация хоккея проверяет главу Федерации хоккея Белоруссии на причастность к гибели активиста

Ряд белорусских изданий написали ранее, что человек, похожий на Дмитрия Баскова был замечен в разгар потасовки в Минске, где погиб местный житель Роман Бондаренко. Проведение проверки подтвердил агентству ТАСС глава международной организации Рене Фазель. В самой федерации обсуждается вопрос возможного переноса матчей чемпионата мира из Минска в связи с политической ситуацией в стране. Как передает агентство, решение по этому вопросу может быть принято до 11 января.