Подмосковные гостиницы с сегодняшнего дня будут принимать только при наличии отрицательного теста на коронавирус

Такие меры действуют в области до середины января. Кроме того, отели должны будут измерять температуру у постояльцев, при входе в гостиницу в течение дня и в гостиничных ресторанах. С 31 декабря и на протяжении всех зимних каникул проведение праздничных мероприятий в ресторанах и барах Подмосковья будет возможным также только при условии, что у всех посетителей отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.