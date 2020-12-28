В Израиле начался третий за этот год тотальный карантин

Ограничительные меры вступили в силу накануне вечером. Жителям страны до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу, закрываются все торговые точки, кроме тех, где продают товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только навынос. В то же время продолжат работу детские сады. А в школах — занятия с первого по четвертый и с одиннадцатого по двенадцатый классы. Тем временем в Израиле стартовал первый этап вакцинации от коронавируса.