В Минске накануне впервые с августа не был организован единый марш протеста

В то же время на окраинах города, как говорят очевидцы, местные жители прошли по улицам колоннами. Всего в республике на воскресных акциях, по данным правозащитного центра «Весна» были задержаны более 10 человек. Выступления сторонников оппозиции не стихают в Белоруссии после президентских выборов. Участники акций требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. За это время несколько человек погибли в результате действий силовиков.