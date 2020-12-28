В Минске накануне впервые с августа не был организован единый марш протеста

В то же время на окраинах города, как говорят очевидцы, местные жители прошли по улицам колоннами. Всего в республике на воскресных акциях, по данным правозащитного центра «Весна» были задержаны более 10 человек. Выступления сторонников оппозиции не стихают в Белоруссии после президентских выборов. Участники акций требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. За это время несколько человек погибли в результате действий силовиков.
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