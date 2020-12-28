Руководитель Российского союза студенческих организаций стал фигурантом уголовного дела

Следствие, как пишет газета «КоммерсантЪ», считает, что Андрей Андриянов похитил почти 2 млн рублей. Он в несколько раз завысил стоимость питания и проживания гостей при проведении двух всероссийских молодежных мероприятий, говорится в материалах дела. Сам Андриянов, который в прошлом был также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, настаивает, что участники остались «очень довольны» оказанным приемом и даже благодарили его в соцсетях.