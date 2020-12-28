Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь накануне вечером освободили из изолятора временного содержания

Она была задержана в пятницу. По словам адвоката Соболь, ей предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Дело возбудили после того, как юрист ФБК пыталась поговорить с предполагаемым участником покушения на Алексея Навального, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В прошлый понедельник ее задержали возле дома, где живет Кудрявцев.