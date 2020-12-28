Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь накануне вечером освободили из изолятора временного содержания

Она была задержана в пятницу. По словам адвоката Соболь, ей предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Дело возбудили после того, как юрист ФБК пыталась поговорить с предполагаемым участником покушения на Алексея Навального, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В прошлый понедельник ее задержали возле дома, где живет Кудрявцев.
Самое обсуждаемое
Неочевидные последствия обыска у Любови Соболь Да, я снова как зануда напоминаю о том, что у нас в законе «дыра» относительно защиты прав и интересов детей в части процессуальных действий. Нет у нас регламента проведения задержаний и обысков в присутствии детей. Зачем напоминаю? Затем, что это может коснуться каждого…
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)