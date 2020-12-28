Холода ожидаются в начале недели в столичном регионе

Сегодня температура в Москве и Подмосковье, по данным Гидрометцентра, будет ниже нормы на 3 градуса. В некоторых районах области столбик термометра может опуститься до -18, рассказали специалисты агентству ТАСС. Но дальше из-за вторжения атлантического воздуха в столичном регионе потеплеет. Температура приблизится к нулю, говорят в центре погоды «Фобос». Там заверили, что снег сохранится до начала следующего года. В новогоднюю ночь в Москве будет около нуля градусов, по области — от минус 3 до плюс 2. Пройдет слабый мокрый снег.
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