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01:08, 28 декабря 2020

Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в половину пострадавших домов на юго-западе Санкт-Петербурга

Об этом интернет-изданию «Фонтанка» сказали представители «Ленэнерго». Накануне вечером без света в северной столице остались около двухсот зданий. Это почти 20 тысяч горожан. Причиной называют сбой оборудования. Кроме того, отключение затронуло котельную, которая отапливает почти 350 жилых домов, пишет «Фонтанка». Сейчас здания переводят на резервную схему.



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