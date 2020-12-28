Российские военные говорят о вероятности серьезных инцидентов из-за активности НАТО у границ страны

В этом году уже возникали ситуации, которые могли привести к таким последствиям, сказал «Российской газете» замминистра обороны России Александр Фомин. Речь, по его словам, идет в том числе о действиях натовской авиации и военно-морских сил. Фомин обвинил военнослужащих альянса в провокациях. Замминистра подчеркнул, что не советовал бы вести диалог с Россией «с позиции силы». Это не только является, по словам Фомина, прямым нарушением устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции Москвы.