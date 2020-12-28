Московские полицейские, как пишет сайт «ОВД-Инфо», пытались задержать адвоката Сергея Тельнова

Это произошло, когда он приехал в ОВД, где находились участники протеста против вырубки яблоневого сада на Славянском бульваре. Изначально, как сообщается на сайте, защитника не хотели впускать в отдел полиции. По данным «ОВД-Инфо», на ночь в отделе из 11 задержанных оставили семерых. Жители запада Москвы выступают против вырубки нескольких парков и садов под строительство дублера Кутузовского проспекта.