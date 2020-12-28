Мосгорсуд должен вернуться сегодня к рассмотрению жалобы на приговор по делу «Нового величия»

Здесь ожидаются выступления сторон. Защита обвиняемых приведет свои доводы. Также должен высказаться прокурор. После этого суд уйдет для вынесения решения, пояснял «Эху» один из адвокатов. Защита рассчитывает на оправдание фигурантов дела. В августе Люблинский суд Москвы признал их виновными в организации экстремистского сообщества. Три человека были приговорены к лишению свободы от 6 до 7 лет, еще четверо получили условные сроки.