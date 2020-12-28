В Москве с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут получить прививку от коронавируса

Записаться на процедуру можно будет на официальном сайте правительства столицы. Мэр Сергей Собянин пояснил такое решение властей тем, что минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» для граждан старшего поколения. В Кремле тем временем не исключили, что президент Владимир Путин может в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. Сам Путин ранее говорил, что не вакцинировался, поскольку препарат не одобрен для людей его возраста.