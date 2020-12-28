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00:05, 28 декабря 2020

Сегодня в немецком Рупольдинге состоится традиционная «Рождественская гонка»

Российские биатлонисты рассчитывают прервать в Германии серию неудач.

Почти 40 гонок без медалей провели российские биатлонисты. И хотя Рождественская гонка не идет в зачет Кубка Мира, закончить год на мажорной ноте Матвей Елисеев и Евгения Павлова постараются. Именно эти спортсмены будут представлять нашу страну в Рупольдинге. Где ранее российские спортсмены не раз поднимались на пьедестал. Последний успех, к слову, случился не так давно. В 2017 году Екатерина Юрлова и Алексей Волков допустили лишь один промах на двоих в основной гонке и одержали уверенную и заслуженную победу.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса состав участников претерпел серьезные изменения. Так, не выступят в Рождественской гонке биатлонисты Норвегии и Франции. А вот хозяева соревнований немцы выставят сразу две команды.

Рождественскую гонку биатлонистов покажет телеканал МАТЧ ТВ начиная с 20 часов.



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