Z Архив новостей новости
5 1 6 110
00:04, 28 декабря 2020

Вакцинация пожилых москвичей от коронавируса сегодня начинается в столице

Привиться право получат и некоторые другие категории.

Медики начнут вводить вакцину Спутник москвичам от 60-ти лет. Минздрав России одобрил эту возможность, сообщил накануне столичный градоначальник. Сергей Собянин в своём блоге назвал пожилых людей самой большой группой риска, она по его словам тяжелее всего переносит болезнь. Мэр, который в начале сентября сообщил президенту, что сделал прививку от коронавируса, убеждён: она «реально работает». С этого дня начнется запись на вакцинацию пожилых людей в столице. Аналогичное право дадут работникам общепита, спорта, некоммерческих организаций, силовикам и волонтёрам. Напомним, вакцинация в Москве стартовала 5 декабря. Первыми прививать стали медиков и учителей. Позже такую возможность дали работникам сферы торговли, культуры, промышленности, транспорта и СМИ. При этом желающих привиться, несмотря на призывы столичных властей, судя по словам очевидцев и сообщениях в интернет-изданиях и соцсетях пока немного.

Вакцину Спутник разработал центр Гамалеи. Финальная стадия исследований пока не завершена. При этом разработчики препарата сообщали, что он обладает стопроцентной эффективностью против тяжелых форм коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 декабря Поздравить…

5 396 6 6085 25.12
Новости

Владимир Путин решил привиться от коронавируса Он ждал завершения всех формальностей – об этом в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 65 6 6009
Блоги

Олег Дерипаска: Санкции – орудие современной гибридной войны И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями…

5 229 6 28956 21.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 80 6 11095 11:43
Новости

Вчерашнее задержание сотрудницы ФБК Любови Соболь оказалось в центре внимания ведущих мировых СМИ «Российская полиция арестовала одного из главных союзников Навального» – с таким заголовком вышла статья в американской газете New York Times…

5 59 6 18851
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Ко всем гражданам России: поддержите эти семь требований! Эти семь требований должны стать общенациональными. Иначе ужас в нашей стране будет продолжаться без конца

5 38 6 5912 16:29
Блоги

Клиника «Шарите» опубликовала отчет о клиническом течении болезни Навального Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок»...

5 254 6 40570 23.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если вы на той стороне, мы говорим: предатель Нет ни одного вопроса, по которому политическая позиция Алексея Навального противоречит политической позиции ЦРУ США, разведывательного управления, министерства обороны США и британской разведки…

5 113 6 18492 22.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Он уже давно уничтожил свое политическое будущее в рамках независимой России. Он рассматривается большинством населения как предатель…

5 129 6 25524 21.12
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Чем грозит России взрывной рост числа приговоров за госизмену? В результате расширения положений статей УК о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны под эти статьи сейчас может попасть практически любой человек. Фактически под статью можно подогнать любую помощь иностранцу…

5 26 6 5238 14:12
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Неочевидные последствия обыска у Любови Соболь Да, я снова как зануда напоминаю о том, что у нас в законе «дыра» относительно защиты прав и интересов детей в части процессуальных действий. Нет у нас регламента проведения задержаний и обысков в присутствии детей. Зачем напоминаю? Затем, что это может коснуться каждого…

5 180 6 35669 13:17
Блоги

МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…

5 40 6 8445 22.12
Новости

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выпущена из следственного изолятора Она была задержана на 48 часов по обвинению в незаконном проникновении в жилище…

5 31 6 6658
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Берлин, 5 января 1939 года – дорога к пакту Астахов понимал, что договор с СССР нужен гитлеровцам только для того, чтобы «нейтрализовать нас в случае своей войны с Польшей» и речь вовсе не идет о возрождении советско-германской дружбы…

5 31 6 7017 23.12
Новости

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из изолятора По словам Соболь, с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз…

5 32 6 7495
Блоги

+ Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища По утверждению «Открытых медиа», дело завели по заявлению тещи Константина Кудрявцева. Это предполагаемый сотрудник ФСБ, который фигурирует в расследовании группы Bellingcat…

5 263 6 61046 25.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Подрядчик «Газпрома» увольняет сотрудников с зарплатами более двух миллионов рублей в месяц Об этом компания, которая отвечала за отделку петербургского Лахта-центра, известила комитет занятости населения…

5 15 6 64175
Интервью Полный Альбац

Христо Грозев гость: Христо Грозев один из авторов совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider об отравлении Алексея Навального

Я должен был принять решение: назвать этих людей или нет. Всё указывает на этих людей… Но я должен был нажать на пуск и сказать – да, это они. В момент, когда я услышал голос Кудрявцева, с плеч упала большая часть этой ответственности…

5 156 6 124914 21.12
#слушать 48:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2510 25.12
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Владислав Иноземцев о культуре вранья и отсталой продажности Поединок между Навальным и Путиным вступил в решающую фазу. Система пропустила удар невиданной силы, и нет сомнения, что таких ударов она пропустит еще очень много. Однако это не значит, что Кремль побежден…

5 140 6 371223 23.12
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Я позвонил своему убийце. Он во всем признался Я позвонил своему убийце. Он во всем признался Кудрявцев: Ситуация сложилась так, что… не в нашу пользу. Я так считаю. Если бы чуть дольше летел, то, соответственно… могло бы все пойти и по-другому…

5 651 6 212163 21.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8920799
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4745270

Сегодня в эфире