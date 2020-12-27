Информация о месте проведения ЧМ по хоккею 2021 года поступит до 11 января. Об этом ТАСС сообщил генсекретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс, который сослался на руководство Международной федерации хоккея. Турнир запланирован в Минске и Риге в мае-июне. В Международной федерации обсуждается вопрос возможного переноса матчей ЧМ из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией в стране.

Сегодня президент Международной федерации Рене Фазель сообщил ТАСС об инициировании проверки в отношении президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, который мог быть участником инцидента, завершившегося гибелью одного из оппозиционеров.