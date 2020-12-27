Белоруссия подписала контракты с рядом крупных поставщиков нефти в 2021 году. До конца года будут подписаны все контракты. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Конкретных поставщиков он не назвал, но заметил, что Россия готова поставить Белоруссии максимальный объем нефти. Белоруссия, по словам Головченко, может переработать в 2021 году до 18 млн тонн российской нефти. В Москве эти заявления пока не комментировали.
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