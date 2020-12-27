Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания. Она провела там двое суток после задержания в пятницу по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Избрана ей какая-либо мера пресечения, Соболь не уточнила. По ее словам с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов и назначили девять экспертиз.

Дело было возбуждено по заявлению родственницы предполагаемого участника отравления Алексея Навального, сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Она утверждает, что Соболь проникла в её квартиру. Сама Соболь говорила, что хотела встретиться с Кудрявцевым и задать ему вопросы об отравлении, поэтому подъехала к его дому и звонила ему в дверь, в какой-то момент к ней из соседней квартиры вышла тёща Кудрявцева, которая и написала затем заявление. Адвокат Соболь Сергей Воронин рассказал «Эху Москвы», что мера пресечения юристу ФБК уже избрана, но какая именно говорить не стал, сославшись на подписку о неразглашении.