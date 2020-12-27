В Минске сегодня впервые с августа не был организован воскресный марш протеста против режима \Лукашенко

В Минске сегодня впервые с августа не был организован воскресный марш протеста против режима Александра Лукашенко, сообщает телеграмм-канал Nexta. При этом задержания в белорусской столице все равно имели место.

Централизованных акций протеста оппоненты белорусской власти сегодня в Минске не проводили. При этом с раннего утра проходят дворовые акции в различных районах столицы. Демонстранты используют бело-красно-белую символику, скандируют оппозиционные лозунги. Протестующих в разных районах города – от нескольких десятков до нескольких сотен. В районы на микроавтобусах подъезжают силовики, которые проводят задержания. По данным правозащитного центра «Весна», такие случаи имели место в районах «Сокол» и «Зеленый луг». Задержания были зафиксированы и в Бресте.

Массовые протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы Президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко. Однако оппозиция отказалась признать результаты выборов.

По последним данным, в ходе воскресных акций протеста в Белоруссии было задержано более 10 человек. В МВД данных о задержанных не приводили.