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21:06, 27 декабря 2020

Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков

Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков и приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу. Об этом «Российской газете» сообщил замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, несмотря на имеющиеся трудности, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, должен быть выполнен. По оценкам замминистра, в ближайшие два года из-за последствий пандемии общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения — на 4 процента. Возвращения мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году, полагает Фомин.



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