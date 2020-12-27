Около 20 тысяч жителей Петербурга в Красносельском районе остались без электричества из-за аварии на сетях

Около 20 тыс. жителей Петербурга в Красносельском районе остались без электричества из-за аварии на сетях. Как передает «Интерфакс», аварийные бригады Ленэнерго проводят переподключения. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры создают резервные схемы электроснабжения.