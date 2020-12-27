Белорусские правозащитники сообщают о 13 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Белоруссии. Сами акции носили локальный характер, а задержания были точечными. Как отмечает правозащитный центр «Весна», централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске и других белорусских городах не проводили.
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