Белорусские правозащитники сообщают о 13 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Белоруссии. Сами акции носили локальный характер, а задержания были точечными. Как отмечает правозащитный центр «Весна», централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске и других белорусских городах не проводили.