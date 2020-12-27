Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выпущена из следственного изолятора

Она была задержана на 48 часов по обвинению в незаконном проникновении в жилище. Сама Соболь сказала телеканалу «Дождь», что считает дело политически мотивированным. По словам Соболь, с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз. Свой процессуальный статус Соболь уточнить отказалась. Не стал говорить «Эху Москвы» о мере пресечения Любови Соболь и ее адвокат Сергей Воронин. Он лишь уточнил, что Соболь предъявлено обвинение по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища.

21 декабря Соболь приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — одного из предполагаемых участников отравления Алексея Навального. Она позвонила в дверь квартиры, где живет Кудрявцев, из соседней квартиры к ней вышла Галина Субботина. СК утверждает, что Соболь «оттолкнула женщину» и «ворвалась» в квартиру.