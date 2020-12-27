На юго-западе Петербурга остались без электричества несколько десятков зданий, в том числе жилых

На юго-западе Петербурга, в Красносельском районе, остались без электричества несколько десятков зданий, в том числе жилых. Уличное освещение также не работает. Пользователи «ВКонтакте» сообщали, что что в направлении проспекта Ветеранов проехали пожарные машины. Между тем в «Ленэнерго» «Росбалту» сообщили, что свет пропал из-за технологического нарушения на оборудовании и сейчас ведутся ремонтные работы.