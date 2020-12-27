Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подаст иск о клевете к одному из федеральных телеканалов. Как рассказала МБХ медиа член столичной ОНК Марина Литвинович, поводом стал сюжет, в котором говорится о криминальном прошлом Фургала, известном в определенных кругах под псевдонимом «Доктор».

Фургала арестовали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 году. Через несколько дней Владимир Путин отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия. Фургал вину не признает и считает дело политически мотивированным. После ареста в Хабаровском крае начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.