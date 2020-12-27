Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из изолятора. Как предает телеканал «Дождь», Соболь сказала, что считает уголовное дело о незаконном проникновении в жилище попыткой давления на Алексея Навального и журналистов, которые могут попытаться поговорить с предполагаемыми участниками его отравления. По словам Соболь, с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз. Любовь Соболь была задержана на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о незаконном проникновении в жилище

Изначально она проходила по делу в качестве свидетеля, в статус подозреваемой ее перевели после пяти допросов подряд. 21 декабря Соболь приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — одного из предполагаемых участников отравления Алексея Навального. Она позвонила в дверь квартиры, где живет Кудрявцев, из соседней квартиры к ней вышла Галина Субботина. СК утверждает, что Соболь «оттолкнула женщину» и «ворвалась» в квартиру.