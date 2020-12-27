Распространение вакцины, разработанной учёными Оксфорда и AstraZeneca, может начаться в Великобритании 4 января

Распространение векторной вакцины от коронавируса, разработанной учёными Оксфорда совместно с компанией AstraZeneca, может начаться в Великобритании уже 4 января. До конца года она должна получить одобрение властей. Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников британского правительства. Оксфордская вакцина долгое время считалась лидером в мировой гонке по созданию препарата профилактики COVID-19. Однако в ходе третьей стадии испытаний её эффективность оказалась значительно ниже, чем у конкурентов, – около 70 процентов и около 55 процентов для бессимптомных случаев. В интервью изданию глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компании удалось подобрать дозировку вакцины, эффективность которой должна составить около 95 процентов, как у конкурирующих РНК-вакцин.
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