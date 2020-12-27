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20:03, 27 декабря 2020

По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 79,5 миллионам

По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 79,5 млн. Суточный прирост превысил 443 тыс. Жертвами COVID-19 стали 1 млн 754 тыс человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США – 18 млн 649 тыс.



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