Прокуратура Оренбургской области взяла под контроль доследственную проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими, включая двоих детей. 27 декабря на трассе и М-5 Урал автомобиль «Лада Гранта» столкнулся грузовым фургоном. Один из детей в легковой машине выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии, но к сегодняшнему утру, как передает ТАСС, он скончался.