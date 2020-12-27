Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов содержится в одной камере с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко. Об этом рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович, посетившая Сафронова в СИЗО «Лефортово». По ее словам, две недели Сафронов провел на карантине из-за контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Все этот время Сафронову не меняли белье и не выводили на прогулку. Литвинович рассказала, что Сафронову прислали множество книг. Еще он расстроен тем, что следователь не разрешил ему поговорить по телефону с матерью.

Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. Вину в госизмене он не признает. По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а в 2017 году передал ей информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Следствие утверждает, что дело с журналистской деятельностью обвиняемого не связано.