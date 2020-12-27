В Минске впервые с августа не стали организовывать марш протеста против режима Александра Лукашенко. На это обращает внимание телеграм-канал Nexta, который в Польше ведут белорусские политэмигранты. При этом, как сообщается на сайте радио Свобода, на окраинах города местные жители всё-таки вышли из домов и несколькими колоннами прошли по улицам, скандируя оппозиционные лозунги. Судя по многочисленным видео, опубликованным в сети, протестующих в разных районах Минска было от нескольких десятков до нескольких сотен. О задержаниях МВД Белоруссии не сообщало. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержаны 12 человек, причем по всей стране.