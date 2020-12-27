Посол США в Москве Джон Салливан не станет прививаться российской вакциной против коронавируса «Спутник», которую ему предложили в МИД России. Как сообщила пресс-атташе посольства Ребекка Росс, посол Салливан благодарит МИД России за предложение, однако не хотел бы забирать дозу вакцины Спутник, предназначенную для гражданина России.

На прошлой неделе на странице американской дипломатической миссии в Facebook была опубликована фотография письма Салливана. В нем дипломат пишет, что в уходящем году «вел себя хорошо, носил маску, сохранял дистанцию» и просит у Санты новую хоккейную клюшку, кроссовки для бега, а также вакцину от COVID-19.

Позднее МИД России в своем в Twitter ответил на письмо Салливана, предложив ему российскую вакцину «Спутник», а также порекомендовал клюшки компании «Заряд», которыми играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза доказала безопасность российской вакцины «Спутник» для пожилых людей. В конце ноября послу Салливану исполнился 61 год.