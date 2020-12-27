Полиция задержала 9 участников акции в защиту яблоневого сада на Славянском бульваре

Полиция задержала девятерых участников акции в защиту яблоневого сада на Славянском бульваре. Протоколов задержания составлено не было, полицейские не объясняют причины своих действий, и адвоката по распоряжению начальника ОВД «Фили-Давыдково» «незаконно» не пускают к задержанным. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

«Было задержано не менее 9 человек, на данный момент одного выпустили, троих увезли из ОВД «Фили-Давыдково» в ОВД «Кунцево». Там, где я нахожусь, осталось пять человек из задержанных, которых обещают отпустить, но не отдают им паспорта. Ситуация непонятная, со всех просят дать объяснения, но в рамках какого дела, сотрудники полиции не объясняют. Никаких протоколов, ни о доставке, ни о задержании. При этом адвоката всех задержанных не пускают по приказу начальника ОВД «Фили-Давыдково», поскольку удостоверение адвоката, по его мнению, не дает права на беспрепятственный доступ в отдел полиции. Это прямо противоречит закону», — рассказал адвокат. По словам Тельнова, большинство из задержанных утверждает, что они сами явились в отделение написать заявление «по факту незаконных действий тех, кто вырубает деревья под строительство».

«Когда они приехали в отделение полиции написать заявление, их задержали, не объясняя им за что, и не отдают паспорта. Большая часть из задержанных не нарушала порядка, ничего не перекрывала, в публичных мероприятиях не участвовала, со слов одного из задержанных граждане находились рядом с пеньками спиленных деревьев. По версии полицейских они создавали препятствия для строительной техники», — пояснил он.

Двоих задержанных, по словам адвоката, хотят оставить в полиции на 48 часов, им вменяется участие в публичной акции, приведшей к помехам движению транспорта, по которой им грозит до 15 суток ареста.