Пикеты в поддержку политика Алексея Навального прошли сегодня у Гостиного двора в Петербурге. Участники держали в руках плакаты и трусы синего цвета.

Горожане стояли в одиночных пикетах с плакатами, на которых написали «Путину – пожизненный срок», «Ваши тюрьмы скоро лопнут, хватит крутить гайки» и «ВВП — Воровство, Ворьё, Преследования». Девушка, которая держала лист бумаги с расшифровкой известной аббревиатуры, вышла на Невский проспект из-за расследования политика Алексея Навального. Об этом корреспонденту канала «Сота-вижн» рассказала сама участница акции.

Некоторые активисты держали не плакаты, а мужские трусы. Петербуржец Андрей поместил на них листок с текстом, похожим на рекламу прачечной. Людей нужно вывести из апатии и заинтересовать тем, что происходит, рассказал Андрей.

Полицейские припарковали на Невском проспекте два микроавтобуса ещё до того, как первый пикетчик развернул плакат. Однако сотрудники только переписывали данные участников и предупреждали их об ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Накануне у Гостиного двора задержали двух человек, ещё 15 попали в отделение после акции у представительства Белоруссии в Петербурге.