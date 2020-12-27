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18:35, 27 декабря 2020

Больше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Больше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов, за год этот показатель увеличился на 20% или на 700 тысяч. Как отмечают в ведомстве, чаще всего ограничение права на выезд должников применяется в отношении тех, кто имеет задолженности по алиментам, кредитам и за жилищно-коммунальные услуги.



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