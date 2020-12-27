По меньшей мере 12 человек погибли и шестеро пострадали в результате ДТП в Египте. Как сообщают местные СМИ, переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом на ведущей в Каир трассе. Что стало причиной дорожного инцидента, не уточняется. По данным ВОЗ, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек.