В Египте арестованы директор и хозяин клиники, где в результате пожара погибли 10 человек и пострадали еще шестеро. Пожар в реанимационном отделении карантинного госпиталя в пригороде Каира, где проходят лечение ковидные больные, произошел в субботу. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Для дачи показаний задержаны несколько медсестер.