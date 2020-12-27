В Египте арестованы директор и хозяин клиники, где в результате пожара погибли 10 человек и пострадали еще шестеро. Пожар в реанимационном отделении карантинного госпиталя в пригороде Каира, где проходят лечение ковидные больные, произошел в субботу. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Для дачи показаний задержаны несколько медсестер.
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