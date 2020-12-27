Уже третий с марта 2020 года тотальный карантин по коронавирусу начался в Израиле. В частности, жителям страны до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу. Закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только навынос.