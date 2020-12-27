Следователи в Башкирии установят мотивы убийства отцом двух своих детей. Как сообщает управление СК по республике, следователи извлекли из смартфона подозреваемого аудиосообщения и видеозаписи, сделанные перед преступлением. В отношении подозреваемого планируется провести посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

26 декабря в Уфе между 37-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности. После этого отец взял детей 6 лет и 1 года и уехал на своем автомобиле к реке. Спустя некоторое время машина с телами троих погибших была обнаружена на берегу.